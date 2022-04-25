Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове

Особняк Филиппа Киркорова находится на полуострове, с трех сторон окруженном живописной бухтой, и имеет собственный причал для яхт. Артист рассказал о планах построить собственный концертный зал вдобавок.

«Я живу на острове, маленький такой полуостров. Основная доля ремонта пошла на речную часть – причал. Потом, у меня на территории стоит часовня, которой сейчас я занимаюсь. И еще я строю там концертный зал у себя на территории к своему 55-летию. И там я дам концерт эксклюзивный», — сказал Киркоров интервью «Муз ТВ».

Фото: © пресс-служба «Муз ТВ»

Центральная площадь особняка оформлена в виде звезды, на территории расположен парк с прудом, гараж для машин, гараж для лодок, ротонда, зона барбекю, личная часовня певца и теннисная площадка. Внутри дома – парадная лестница, спа-комплекс, позолоченная мебель и гордость Филиппа – частный «диснейленд».

«Дети уже через три-четыре года взрослые люди будут. Им уже не нужен будет этот "Диснейленд", который я им построил и в котором они жили все эти почти 10 лет. Я перестрою какую-то часть зала в студию», — сказал Киркоров.

Усадьба Киркорова раскинулась на площади в один гектар. По оценке риэлторов, дом обошелся королю эстрады более чем в 12 миллионов долларов.