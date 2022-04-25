Мухомора разоблачили на шоу «Маска»

Маску на одноименном проекте НТВ снял Мухомор. Артиста, прятавшегося за ней, угадали все члены жюри.

В 11-м выпуске шоу «Маска» в номинацию попали Анубис и Мухомор. Все члены жюри, кроме Филиппа Киркорова, решили разоблачить Мухомора.

Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Тимур Батрутдинов, Валерия и Филипп Киркоров уверенно сказали, что под маской — музыкант и актер Евгений Дятлов, что оказалось правдой.

Гостями выпуска второго полуфинала «Маски» были Мишка и Котик. Под маской Мишки скрывался Игорь Саруханов, а Котиком оказалась Алиса Мон.

В предыдущих выпусках маски сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно) и Пончик (Ирина Понаровская), Козерог (Никита Пресгяков).

В финале остались участники, скрывающиеся под масками Монстрика, Дракона, Анубиса и Пчелы. Победителя выберут в эфире НТВ 1 мая. 30 апреля выйдет спецвыпуск шоу «Маска». Выпуск посвятят 55-летию Филиппа Киркорова.