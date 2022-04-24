Юнусов и Верещагин поборолись за место в шоу «Звезды в Африке 2»

Заговор молодежи на шоу «Звезды в Африке 2» привел к тому, что в испытании на вылет сошлись два друга — юмористы Олег Верещагин и Роман Юнусов.

В шоу остались всего семеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова Аня Покров, Роман Юнусов.

Цой предложил всем проголосовать против Юнусова и Верещагина. В итоге друзья попали в номинацию.

Юнусов и Верещагин должны были нырять в ледяную воду и накачивать воду в другую емкость. Быстрее с этим справился Верещагин. Он остался на проекте и решил дальше бороться за победу.

Тем более ушедший участник должен будет оставить кому-то из участников иммунитет для следующего голосования. Верещагин уверен, что Юнусов оставил иммунитет ему, но точно это станет известно на голосовании.