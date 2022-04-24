НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Юнусов и Верещагин поборолись за место в шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
420 0
Фото: © ТНТ

Заговор молодежи на шоу «Звезды в Африке 2» привел к тому, что в испытании на вылет сошлись два друга — юмористы Олег Верещагин и Роман Юнусов.

В шоу остались всего семеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова Аня Покров, Роман Юнусов.

Цой предложил всем проголосовать против Юнусова и Верещагина. В итоге друзья попали в номинацию.

Юнусов и Верещагин должны были нырять в ледяную воду и накачивать воду в другую емкость. Быстрее с этим справился Верещагин. Он остался на проекте и решил дальше бороться за победу.

Тем более ушедший участник должен будет оставить кому-то из участников иммунитет для следующего голосования. Верещагин уверен, что Юнусов оставил иммунитет ему, но точно это станет известно на голосовании.

Еще по теме
Худшую поддержку оказали девочке из Новосибирска на «Голосе»
Зрители выбрали дополнительных финалистов шоу «Голос. Дети 9»
Крупный заговор затеют участники шоу «Звезды в Африке 2»
Фаворитка «Холостяка» покинет шоу в новом выпуске
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад оценил реальную стоимость рубля
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
Трамп назвал странное поведение Байдена «движением в ад»
Суд приравнял умышленный ночной шум к истязанию соседей
Аналитики зафиксировали в России резко подорожание шаурмы
Самое обсуждаемое
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
37
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
35
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
34
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
28
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов