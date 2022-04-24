Трамп назвал странное поведение Байдена «движением в ад»

Нынешняя администрация США разрушает страну, а растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного», — приводит РИА новости слова Трамп, сказанные им на митинге сторонников.

Трамп прокомментировал недавний курьез с Байденом, когда он пытался пожать руку невидимому человеку. «У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал Трамп.

«Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика», — прокомментировал Трамп эпизод, когда Байдена от журналистов отвел переодетый по случаю праздника в костюм пасхального кролика представитель пресс-службы.