Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Отношения Киева и Брюсселя должны укрепляться, но не в форме вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства считает, что должны быть иные модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Нужен «иной путь» и «большая гибкость» в этом вопросе, приводит РБК слова Шалленберга.

Украинские власти рассчитывают, что страна получит статус кандидата на членство в ЕС в июне, говорил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак. Шалленберг с этим не согласен; он упомянул страны Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно».

Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Макрон тогда указал, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия.