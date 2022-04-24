Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Отношения Киева и Брюсселя должны укрепляться, но не в форме вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Глава австрийского внешнеполитического ведомства считает, что должны быть иные модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Нужен «иной путь» и «большая гибкость» в этом вопросе, приводит РБК слова Шалленберга.
Украинские власти рассчитывают, что страна получит статус кандидата на членство в ЕС в июне, говорил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак. Шалленберг с этим не согласен; он упомянул страны Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше.
В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно».
Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Макрон тогда указал, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия.
DemosfenКонтроль над движением капитала нужно было установить ещё 20 лет назад. Потому что вывод капитала за...
pkv84Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/
MuCbEТак патритотам то как раз хорошо. Россия и дальше торгует нефтью, получает за это деньги. А у кого там...
nicollaichСиняк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.