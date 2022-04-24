НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Источник:
РБК
236 1
Фото: Österreichisches Außenministerium / CC BY 2.0

Отношения Киева и Брюсселя должны укрепляться, но не в форме вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Глава австрийского внешнеполитического ведомства считает, что должны быть иные модели сближения Киева и Брюсселя, кроме присоединения к Европейской экономической зоне или сохранения действующего соглашения об ассоциации с ЕС. Нужен «иной путь» и «большая гибкость» в этом вопросе, приводит РБК слова Шалленберга.

Украинские власти рассчитывают, что страна получит статус кандидата на членство в ЕС в июне, говорил ранее руководитель офиса президента Андрей Ермак. Шалленберг с этим не согласен; он упомянул страны Западных Балкан, вопрос о вступлении которых в ЕС был поднят раньше.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение об ассоциации. Стремление Украины в ЕС официально закреплено в Конституции страны с 2019 года. 28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, попросив одобрить ее «немедленно».

Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины. Макрон тогда указал, что процедура получения членства не может быть открыта в отношении страны, которая ведет боевые действия.

Еще по теме
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
Путин посетил службу и преподнес патриарху пасхальное яйцо
Байден придумал себе новую фамилию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад оценил реальную стоимость рубля
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС
Суд приравнял умышленный ночной шум к истязанию соседей
Аналитики зафиксировали в России резко подорожание шаурмы
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Demosfen

Контроль над движением капитала нужно было установить ещё 20 лет назад. Потому что вывод капитала за...

pkv84

Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/

MuCbE

Так патритотам то как раз хорошо. Россия и дальше торгует нефтью, получает за это деньги. А у кого там...

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.