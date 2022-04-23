Японская иена оказалась слабее рубля

Японская иена оказалась слабее российского рубля, хотя против России ввели беспрецедентные санкции, пишет издание Yahoo News Japan.

Так, 20 апреля курс упал до 129 иен за доллар, хотя еще 1 марта он составлял 114 иен. Это означает, что японская валюта обесценилась на 15 иен чуть более чем за полтора месяца. Это рекордное снижение курса, отмечает автор материала.

Указывается, что курсы валют определяются не только разницей в процентных ставках или денежной массой. Влияет национальная мощь, которая определяется богатством страны, основанном на ресурсах и продуктах питания.

«С этой точки зрения иена явно стоит меньше, чем рубль. У рубля есть ресурсы, продовольствие и золото, чтобы гарантировать его стоимость. В Японии этого очень мало», — признает японское издание.

Экономические санкции против России в настоящее время работают не очень эффективно, пишет автор статьи. Более того, в результате введенных ограничительных мер ряд мировых экономик может начать отходить от доллара.