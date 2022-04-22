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Крупный заговор затеют участники шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Участники шоу «Звезды в Африке 2» начнут устранять конкурентов на пути к победе, они решат устроить заговор и выгнать юмориста Олега Верещагина с проекта.

Семь участников осталось на шоу «Звезды в Африке 2». В новом выпуске певец Анатолий Цой предложит коллегам проголосовать против Олега Верещагина и выгнать его с проекта.

Но у части участников это вызовет протест. Блогер Аня Покров будет испытывать моральные терзания. В итоге неизвестно, получиться ли реализовать этот заговор.

Кроме того, звездам придется участвовать в очень сложном испытании. Они будут лазать по отвесной скале и пытаться добыть звезды.

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