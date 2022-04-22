Премьера фильма «Иван Денисович» состоится на канале «Россия»

Премьера фильма «Иван Денисович», снятого по мотивам
рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», состоится на
телеканале «Россия» 23 апреля.
Фильм рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове. По
законам военного времени после немецкого плена он оказывается в родной стране
заключенным Щ-854. Вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант
космической промышленности.
Несмотря на несправедливость, голод, унижения и страх, даже
в каторжном лагере Иван Денисович соединяет в себе народную мудрость и
беспредельную веру в чудо. После 10 лет заключения он должен выйти на свободу.
Главные роли в фильме исполнили Филипп Янковский и Инна
Чурикова. Фильм удостоен премии «Золотой орел» в двух номинациях: «Лучшая
режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль».
Премьера фильма «Иван Денисович» на телеканале «Россия» состоится
23 апреля в 21.15.