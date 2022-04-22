Премьера фильма «Иван Денисович» состоится на канале «Россия»

Премьера фильма «Иван Денисович», снятого по мотивам рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», состоится на телеканале «Россия» 23 апреля.

Фильм рассказывает о рядовом солдате Иване Шухове. По законам военного времени после немецкого плена он оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности.

Несмотря на несправедливость, голод, унижения и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. После 10 лет заключения он должен выйти на свободу.

Главные роли в фильме исполнили Филипп Янковский и Инна Чурикова. Фильм удостоен премии «Золотой орел» в двух номинациях: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая мужская роль».

Премьера фильма «Иван Денисович» на телеканале «Россия» состоится 23 апреля в 21.15.