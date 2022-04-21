Сотрудники «Горзеленхоза» под дождем помыли памятник Владимиру Ленину в Новосибирске в Чистый четверг, сообщает мэрия города.

После недели сухой и пыльной погоды в Новосибирске решили помыть памятник Ленину. Это сделали накануне дня рождения вождя. Так получилось, что водные процедуры памятника совпали с православным Чистым четвергом, когда принято все мыть.

Также в среду с утра пошел дождь. Несмотря на это, Ленина все равно помыли. Тем более для этого использовали воду с моющим средством.

Высота памятника – 6,5 метра. Чтобы помыть всю скульптурную композицию, потребовалось три кубических метра жидкости. Для чистки использовали мойки высокого давления, на сильно загрязненных участках работали щетками.

Автор этой скульптуры Ленина — Исаак Бродский. Памятник открыли в 1970 году — в честь очередной годовщины Октябрьской революции и 100-летия со дня рождения вождя.

В центре скульптурной композиции сам Владимир Ульянов-Ленин, справа от него три фигуры — рабочий, солдат и крестьянин, слева — юноша с факелом и девушка с колосьями. Вес бронзовой фигуры вождя — 10 тонн.