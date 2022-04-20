«Магнит» перешел на электронные чеки

Розничная сеть «Магнит» заменила бумажные кассовые чеки электронными. Данное решение не только снизит количество используемой бумаги, но и поспособствует уменьшению операционных затрат.

Перейти на новый формат чеков покупатели могут с помощью мобильного приложения. Электронный документ с необходимой информацией будет отправлен на электронный адрес пользователя сразу после оплаты покупки, пишет «Интерфакс».

Если гражданину нужен традиционный бумажный чек, его также можно будет получить в магазине, для этого нужно всего лишь поменять приоритет в настройках приложения. Опция уже доступна в 26 тысячах магазинов «Магнит» всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании.

В марте ретейлер уже уменьшил площадь всех печатаемых чеков на 52%, перестав печатать необязательную информацию на них. Принятое компанией решение за месяц позволило сэкономить 93 тысяч километров кассовой ленты.

Российский бизнес массово переходит на электронные кассовые чеки из-за подорожавшей в 3,5 раза на фоне санкций бумажной ленты. Ранее о переходе на электронные чеки объявила сеть супермаркетов «Перекресток», а также сеть гипермаркетов «Лента».