Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России

Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию в обход России. Он проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Каспийское и Черное моря маршрут пересекает с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок, пишет China.org. 13 апреля по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.

Перевозчик отмечает, что теперь эффективность перевозок повысится — китайские компании получили возможность возобновить экспорт в условиях, когда поставки через Россию стали невозможны из-за введенных западных санкций.

В общей сложности протяженность маршрута превышает 11 тысяч километров. Конечный пункт — немецкий город Мангейм. В прошлом году количество рейсов контейнерных поездов из Китая в Европу составило 15 тысяч, в основном они шли через Россию.