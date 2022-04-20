НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Поклонская назвала букву Z символом трагедии и горя

Источник:
Sibnet.ru
615 6
Фото: © DimitroSevastopol

Буква Z, которую российские военнослужащие наносят на технику в ходе спецоперации на Украине, символизирует трагедию и горе, заявила замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.

«По мне, эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет», — сказала Поклонская в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

Она также рассказала, что ранее призывала РПЦ не изображать на пасхальных куличах букву Z, при этом уточнив, что не знает точно о достоверности данной информации.

Латинские буквы Z и V считают символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Еще по теме
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
Российским чиновникам разрешат работать до 70 лет
Историю в России будут учить с первого класса
Путин объявил стабилизацию экономики России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин пообещал Донбассу «нормальную жизнь»
МИД России потерял доверие к украинским переговорщикам
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Российским чиновникам разрешат работать до 70 лет
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

D762

Это "честное" заявление, как и все остальные их.

pepelmetal

"США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия" Оно и понятно, провалили...