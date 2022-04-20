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Пентагон сообщил о получении Украиной новых боевых самолетов

Источник:
РИА Новости
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Фото: Łukasz Golowanow

Украина с начала специальной военной операции получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — цитирует РИА Новости Кирби. Он отказался раскрыть, какие конкретно страны были в этом задействованы.

Кирби отметил, что в данном случае речь идет о самолетах советского производства. Он также добавил, что США не поставляли Киеву воздушных судов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина