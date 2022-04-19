Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта

Режиссер Никита Михалков считает, что некоторые представители российского шоу-бизнеса ведут себя непатриотично.

«У меня вопрос: почему "большой патриот" не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», — сказал Михалков в выпуске программы «БесогонТВ».

Михалков намекнул и на других непатриотичных звезд, которые за последние два месяца покинули Россию. Он включил в эфире песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной», и, пока играла композиция, на экране чередовались снимки Аллы Пугачевой, Земфиры, Ренаты Литвиновой, Андрея Макаревича, Чулпан Хаматовой.