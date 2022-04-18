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Торговые сети в России отказались от открытия новых магазинов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские торговые сети пересмотрели свои планы развития и решили отказаться от открытия новых магазинов. Они взяли паузу на время кризиса, сообщили ретейлеры.

Крупные игроки, включая X5 Group, «Вкусвилл» и «Азбуку вкуса», решили приостановить открытие новых точек и реорганизовать команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса. Это связано с увеличением расходов из-за роста цен на товары и разрыва логистических цепочек, рассказали «Коммерсанту» представители этих компаний.

В других организациях изданию сообщили, что действительно заморозили часть проектов в этом году, пытаясь сосредоточиться на направлениях с краткосрочным результатом.

Эксперты сошлись во мнении, что пауза в развитии сейчас выглядит обоснованно. Например, через несколько месяцев арендные ставки могут снизиться, и появится много новых свободных объектов.

Если же геополитическая обстановка не изменится, то зарубежные ритейлеры не смогут наладить логистику и организовать движение денежных средств со своими основными офисами. Из-за этого они полностью уйдут из России, что освободит до 40% торговых площадей.

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Экономика #Торговля
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