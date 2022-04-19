Где в России обучают блокчейн‑технологиям

Блокчейн — одна из самых важных и перспективных на сегодня технологий наряду с искусственным интеллектом. Авторы журнала AltCoinLog перечислили основные возможности блокчейна и составили список мест, где ему обучают.
На Всемирном экономическом форуме подсчитали, что около 10% мирового ВВП в 2027 году будет сосредоточено именно в блокчейне. Пока технология ассоциируется с криптовалютами, на самом деле спектр возможностей гораздо шире. Поэтому имеет смысл пройти обучение и получить новые перспективные навыки.
Основные возможности и направления блокчейна
Блокчейн — «цепочка блоков» с информацией, где каждый блок содержит в себе часть данных предыдущего, поэтому сеть неразрывна и неизменна. Это своего рода база данных, но с важными усовершенствованиями.
Например, данные хранятся децентрализовано, без единой точки отказа. Их нельзя изменить без согласия на этой хотя бы половины всей сети.
Блокчейн дает преимущества разным сферам экономики и муниципальных услуг:
- Отсутствие посредников и необходимости доверять кому-либо на 100%. Ее ценность очевидна в случаях транзакций между организациями, которые ранее не имели прямых отношений, но теперь должны обменяться данными или платежами.
- Улучшенная безопасность и конфиденциальность. Создается неизменная запись транзакций со сквозным шифрованием, которое исключает мошенничество и несанкционированную деятельность. Данные хранятся в сети компьютеров, что делает практически невозможным взлом (в отличие от обычных систем, которые хранят данные на единых серверах под контролем компании).
- Сокращение расходов. Блокчейн повышает эффективность обработки транзакций, сокращает ручной труд по агрегированию данных, облегчает процессы отчетности и аудита, устраняет посредников и сторонних поставщиков, которые ранее занимались обработкой.
И это только часть преимуществ. К ним же можно отнести также беспрецедентные возможности для токенизации и инноваций.
Технология может применяться практически везде: в финансовых учреждениях, в здравоохранении, в некоммерческих организациях и правительственных учреждениях.
Кто обучает блокчейн-технологиям
Цифровая грамотность вошла в десятку самых требуемых навыков к кандидатам. А аналитики предполагают, что спрос на блокчейн-специалистов будет только расти в ближайшие годы.
Сейчас курсы по блокчейн-технологиям есть в этих российских вузах:
- Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО),
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СпбГЭУ),
- Томский государственный университет (ТГУ),
- Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ),
- Высшая школа экономики (ВШЭ),
- Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
- Воронежский государственный университет (ВГУ),
- Московский физико-технический университет (МФТИ).