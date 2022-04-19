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Где в России обучают блокчейн‑технологиям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © veerasantinithi
Блокчейн — одна из самых важных и перспективных на сегодня технологий наряду с искусственным интеллектом. Авторы журнала AltCoinLog перечислили основные возможности блокчейна и составили список мест, где ему обучают. 

На Всемирном экономическом форуме подсчитали, что около 10% мирового ВВП в 2027 году будет сосредоточено именно в блокчейне. Пока технология ассоциируется с криптовалютами, на самом деле спектр возможностей гораздо шире. Поэтому имеет смысл пройти обучение и получить новые перспективные навыки.

Основные возможности и направления блокчейна

Блокчейн — «цепочка блоков» с информацией, где каждый блок содержит в себе часть данных предыдущего, поэтому сеть неразрывна и неизменна. Это своего рода база данных, но с важными усовершенствованиями. 

Например, данные хранятся децентрализовано, без единой точки отказа. Их нельзя изменить без согласия на этой хотя бы половины всей сети.

Блокчейн дает преимущества разным сферам экономики и муниципальных услуг:

  • Отсутствие посредников и необходимости доверять кому-либо на 100%. Ее ценность очевидна в случаях транзакций между организациями, которые ранее не имели прямых отношений, но теперь должны обменяться данными или платежами.
  • Улучшенная безопасность и конфиденциальность. Создается неизменная запись транзакций со сквозным шифрованием, которое исключает мошенничество и несанкционированную деятельность. Данные хранятся в сети компьютеров, что делает практически невозможным взлом (в отличие от обычных систем, которые хранят данные на единых серверах под контролем компании).
  • Сокращение расходов. Блокчейн повышает эффективность обработки транзакций, сокращает ручной труд по агрегированию данных, облегчает процессы отчетности и аудита, устраняет посредников и сторонних поставщиков, которые ранее занимались обработкой.

И это только часть преимуществ. К ним же можно отнести также беспрецедентные возможности для токенизации и инноваций.

Технология может применяться практически везде: в финансовых учреждениях, в здравоохранении, в некоммерческих организациях и правительственных учреждениях.

Кто обучает блокчейн-технологиям

Цифровая грамотность вошла в десятку самых требуемых навыков к кандидатам. А аналитики предполагают, что спрос на блокчейн-специалистов будет только расти в ближайшие годы.

Сейчас курсы по блокчейн-технологиям есть в этих российских вузах:

  • Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО),
  • Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СпбГЭУ),
  • Томский государственный университет (ТГУ),
  • Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ),
  • Высшая школа экономики (ВШЭ),
  • Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
  • Воронежский государственный университет (ВГУ),
  • Московский физико-технический университет (МФТИ).

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Топ комментариев

Drronum

Государь повелел экономики - и она стабилизировалась!

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

Partizan1996

С экономикой у нас полный стабилизец

WSG0600-164-164

Только цены увеличились до стабилизации да так и остались.