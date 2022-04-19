Где в России обучают блокчейн‑технологиям

Блокчейн — одна из самых важных и перспективных на сегодня технологий наряду с искусственным интеллектом. Авторы журнала AltCoinLog перечислили основные возможности блокчейна и составили список мест, где ему обучают.

На Всемирном экономическом форуме подсчитали, что около 10% мирового ВВП в 2027 году будет сосредоточено именно в блокчейне. Пока технология ассоциируется с криптовалютами, на самом деле спектр возможностей гораздо шире. Поэтому имеет смысл пройти обучение и получить новые перспективные навыки.

Основные возможности и направления блокчейна

Блокчейн — «цепочка блоков» с информацией, где каждый блок содержит в себе часть данных предыдущего, поэтому сеть неразрывна и неизменна. Это своего рода база данных, но с важными усовершенствованиями.

Например, данные хранятся децентрализовано, без единой точки отказа. Их нельзя изменить без согласия на этой хотя бы половины всей сети.

Блокчейн дает преимущества разным сферам экономики и муниципальных услуг:

Отсутствие посредников и необходимости доверять кому-либо на 100%. Ее ценность очевидна в случаях транзакций между организациями, которые ранее не имели прямых отношений, но теперь должны обменяться данными или платежами.

Улучшенная безопасность и конфиденциальность. Создается неизменная запись транзакций со сквозным шифрованием, которое исключает мошенничество и несанкционированную деятельность. Данные хранятся в сети компьютеров, что делает практически невозможным взлом (в отличие от обычных систем, которые хранят данные на единых серверах под контролем компании).

Сокращение расходов. Блокчейн повышает эффективность обработки транзакций, сокращает ручной труд по агрегированию данных, облегчает процессы отчетности и аудита, устраняет посредников и сторонних поставщиков, которые ранее занимались обработкой.

И это только часть преимуществ. К ним же можно отнести также беспрецедентные возможности для токенизации и инноваций.

Технология может применяться практически везде: в финансовых учреждениях, в здравоохранении, в некоммерческих организациях и правительственных учреждениях.

Кто обучает блокчейн-технологиям

Цифровая грамотность вошла в десятку самых требуемых навыков к кандидатам. А аналитики предполагают, что спрос на блокчейн-специалистов будет только расти в ближайшие годы.

Сейчас курсы по блокчейн-технологиям есть в этих российских вузах: