НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новосибирский фотограф и группа «Жажда» создали клип из 7,5 тысяч фото

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: © Владимир Сараев

Музыкальная группа «Жажда» выпустила клип на песню «До свидания», который создан из 7,5 тысячи фотографий. Видео создал новосибирский фотограф Владимир Сараев. Клип размещен на странице группы «Жажда» в социальной сети «ВКонтакте».

Съемки клипа велись в течение полугода: осенью, зимой и весной. В кадре приняли участие музыканты «Жажды», актеры и друзья группы. Также в видео много кадров природы.

Участник группы «Жажда» Андрей Кращук рассказал Sibnet.ru, что в клипе есть важный элемент. Это стул, который имеет мистическое начало и становится своеобразным порталом во времени.

«Главный герой, присаживаясь на стул, примеряет на себя "чужую" жизнь. Приоткрываются створки в потаенные гештальты бытия. И здесь уже невозможно понять, где он настоящий, где придуманный», — сказал Кращук.

Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами

По словам Владимира Сараева, делать клип из фотографий в разы сложнее, чем из обычного видео. Для одной секунды видео нужно сделать минимум 15 удачных кадров. Фотограф вспомнил, что одной из сложных сцен оказалась съемка со звездами, где герой сидит неподвижно на стуле, а над ним плывут звезды.

«Андрей садится на стул, я ставлю фотоаппарат на штатив, чтобы он вообще не шевелился, ни на сантиметрик. Я управляю пультом. Специфика в том, что фотография снимается 30 секунд. На холоде. Андрей должен сидеть в замершей позе… Тех же фото звезд мы, конечно, сделали не 15, а намного больше, чтобы потом выбрать подходящие», — рассказал Сараев.

Еще по теме
Писатель-фантаст Лукьяненко отложил выход новой книги
Продажи книг о Гарри Поттере в России выросли в 48 раз
Россиян лишили цифровых книг о Гарри Поттере
Русской культуре предложили исчезнуть
смотреть все
Культгид #Искусство #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Иркут 69

Странный человек. Ему указывают на проблемы в собственном доме, а он рассуждает про то, что занавески...

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...