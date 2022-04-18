Новосибирский фотограф и группа «Жажда» создали клип из 7,5 тысяч фото

Музыкальная группа «Жажда» выпустила клип на песню «До свидания», который создан из 7,5 тысячи фотографий. Видео создал новосибирский фотограф Владимир Сараев. Клип размещен на странице группы «Жажда» в социальной сети «ВКонтакте».

Съемки клипа велись в течение полугода: осенью, зимой и весной. В кадре приняли участие музыканты «Жажды», актеры и друзья группы. Также в видео много кадров природы.

Участник группы «Жажда» Андрей Кращук рассказал Sibnet.ru, что в клипе есть важный элемент. Это стул, который имеет мистическое начало и становится своеобразным порталом во времени.

«Главный герой, присаживаясь на стул, примеряет на себя "чужую" жизнь. Приоткрываются створки в потаенные гештальты бытия. И здесь уже невозможно понять, где он настоящий, где придуманный», — сказал Кращук.

Наедине со звездами: одна ночь с астрофотографами

По словам Владимира Сараева, делать клип из фотографий в разы сложнее, чем из обычного видео. Для одной секунды видео нужно сделать минимум 15 удачных кадров. Фотограф вспомнил, что одной из сложных сцен оказалась съемка со звездами, где герой сидит неподвижно на стуле, а над ним плывут звезды.

«Андрей садится на стул, я ставлю фотоаппарат на штатив, чтобы он вообще не шевелился, ни на сантиметрик. Я управляю пультом. Специфика в том, что фотография снимается 30 секунд. На холоде. Андрей должен сидеть в замершей позе… Тех же фото звезд мы, конечно, сделали не 15, а намного больше, чтобы потом выбрать подходящие», — рассказал Сараев.