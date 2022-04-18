Новосибирские депутаты Госдумы раскрыли свои заработки

Депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области отчитались о своих заработках за 2021 год, больше всех заработал единоросс Виктор Антропенко, представляющий в парламенте Новосибирскую и Омскую области.
Антропенко заработал свыше 112 миллионов рублей. В его
собственности нет имущества. Зато у его супруги есть жилой дом площадью 789
квадратных метров, две квартиры, земельный участок, а также Mercedes-Benz GLE
400 и Audi Quattro R8.
На втором месте оказался первый зампреда Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Он заработал почти 40,5 миллиона рублей.
Жукову принадлежат 1/4 доли земельного участка площадью 3,8 тысячи квадратных
метров, 1/4 доли жилого дома площадью 626 квадратных метров, 1/3 доли квартиры
площадью 267 квадратных метров. В его собственности машина Hindustan Ambassador
Grand.
Следом по количеству заработанных денег идет Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду»). Его заработок составил более 8,5 миллиона рублей.
Депутат владеет 1/2 доли земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров, 1/2 доли дачного дома площадью 433 квадратных метров. Вместе с супругой
он владеет машинами Toyota Land Cruiser-100 и Porsche Cayenne.
Самые «скромные» доходы оказались у члена фракции КПРФ Ренат
Сулейманов — 2,5 миллиона руб. В собственности коммуниста садовый участок (600 квадратных
метров), квартира (101 квадратных метров), 1/3 доли квартиры площадью 56,7 квадратных
метров и Toyota Land Cruiser Prado-120.