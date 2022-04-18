Новосибирские депутаты Госдумы раскрыли свои заработки

Депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области отчитались о своих заработках за 2021 год, больше всех заработал единоросс Виктор Антропенко, представляющий в парламенте Новосибирскую и Омскую области.

Антропенко заработал свыше 112 миллионов рублей. В его собственности нет имущества. Зато у его супруги есть жилой дом площадью 789 квадратных метров, две квартиры, земельный участок, а также Mercedes-Benz GLE 400 и Audi Quattro R8.

На втором месте оказался первый зампреда Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Он заработал почти 40,5 миллиона рублей.

Жукову принадлежат 1/4 доли земельного участка площадью 3,8 тысячи квадратных метров, 1/4 доли жилого дома площадью 626 квадратных метров, 1/3 доли квартиры площадью 267 квадратных метров. В его собственности машина Hindustan Ambassador Grand.

Следом по количеству заработанных денег идет Александр Аксененко («Справедливая Россия — За правду»). Его заработок составил более 8,5 миллиона рублей.

Депутат владеет 1/2 доли земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров, 1/2 доли дачного дома площадью 433 квадратных метров. Вместе с супругой он владеет машинами Toyota Land Cruiser-100 и Porsche Cayenne.

Самые «скромные» доходы оказались у члена фракции КПРФ Ренат Сулейманов — 2,5 миллиона руб. В собственности коммуниста садовый участок (600 квадратных метров), квартира (101 квадратных метров), 1/3 доли квартиры площадью 56,7 квадратных метров и Toyota Land Cruiser Prado-120.