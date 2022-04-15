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Найден самый богатый чиновник России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Минпромторга России Денис Мантуров стал самым богатым чиновником в правительстве, следует из опубликованной на сайте кабмина декларации о доходах.

Согласно документу, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей. При этом заработок главы Минпромторга упал на 4,8%, по итогам 2020 года он равнялся 740,413 миллиона рублей.

Министр также отчитался, что владеет автомобилем Tesla Х100D, отечественной Lada Vesta и жилыми домами на три тысячи квадратных метров и 480,9 квадратных метров. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли в 3,8 раза — до 52,4 миллиона рублей.

Мантуров возглавляет список самых богатых российских чиновников третий год подряд. На втором месте по уровню доходов за 2021 год среди членов кабмина — вице-премьер Юрий Трутнев, который заработал 392,6 миллиона рублей.

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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

jeryakob

Легко пришли деньги- легко ушли

krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......