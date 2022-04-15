Найден самый богатый чиновник России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров стал самым богатым чиновником в правительстве, следует из опубликованной на сайте кабмина декларации о доходах.

Согласно документу, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей. При этом заработок главы Минпромторга упал на 4,8%, по итогам 2020 года он равнялся 740,413 миллиона рублей.

Министр также отчитался, что владеет автомобилем Tesla Х100D, отечественной Lada Vesta и жилыми домами на три тысячи квадратных метров и 480,9 квадратных метров. Доходы жены Мантурова за отчетный период выросли в 3,8 раза — до 52,4 миллиона рублей.

Мантуров возглавляет список самых богатых российских чиновников третий год подряд. На втором месте по уровню доходов за 2021 год среди членов кабмина — вице-премьер Юрий Трутнев, который заработал 392,6 миллиона рублей.