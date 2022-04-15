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ЕС введет поэтапный запрет на импорт нефти из России

Источник:
The New York Times
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз решили ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти, чтобы у европейских стран было время договориться с другими поставщиками, сообщили газете The New York Times источники в ЕС.

Вопрос о запрете экспорта будет публично поднят после подведения итогов второго тура президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля. Иначе французы могут проголосовать за Марин Ле Пен, а не Эммануэля Макрона, отмечают источники.

Сейчас власти Евросоюза ведут кулуарные споры о сроках и деталях запрета. 27 стран ЕС не могут прийти к согласию в этом вопросе. Проблема поставок российского газа в Брюсселе пока даже поднималась, поскольку имеет критически важное значение для экономик многих европейских государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. В ответ Запал ввел санкции против российских физических и юридических лиц.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

c2h5oh76

хорошо, вот уже хоть что то, но вот одна неувязочка, там тоже заявлено, что сказало МО РФ, но вот не...

c2h5oh76

я уже давно понял, что ты забору больше веришь, чем официальным источникам