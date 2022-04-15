Воздух в Новосибирске прогреется до +22 в выходные

Погода в выходные побалует новосибирцев теплом, воздух прогреется до 22 градусов, будет сухо и ветрено, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидается погода без осадков. Скорость ветра составит 16 апреля ночью до 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. При прохождение атмосферного фронта ветер усилится 17 и 18 апреля», — сказала Виноградова.

Ночью в выходные будут плюсовые температуры. Самая теплая ночь будет в воскресенье — до 9 градусов тепла. Днем в субботу воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, в воскресенье будет 18-20 градусов. В понедельник немного похолодает, днем ожидается плюс 8-10 градусов.

«В последующие дни пройдут на пониженном температурном фоне. Ночью будут слабо отрицательные температуры от минус 5 до плюс 1. Днем 4-10 градусов тепла. Возможны осадки», — сказала синоптик.