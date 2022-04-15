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Воздух в Новосибирске прогреется до +22 в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода в выходные побалует новосибирцев теплом, воздух прогреется до 22 градусов, будет сухо и ветрено, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ожидается погода без осадков. Скорость ветра составит 16 апреля ночью до 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. При прохождение атмосферного фронта ветер усилится 17 и 18 апреля», — сказала Виноградова.

Ночью в выходные будут плюсовые температуры. Самая теплая ночь будет в воскресенье — до 9 градусов тепла. Днем в субботу воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, в воскресенье будет 18-20 градусов. В понедельник немного похолодает, днем ожидается плюс 8-10 градусов.

«В последующие дни пройдут на пониженном температурном фоне. Ночью будут слабо отрицательные температуры от минус 5 до плюс 1. Днем 4-10 градусов тепла. Возможны осадки», — сказала синоптик.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

c2h5oh76

хорошо, вот уже хоть что то, но вот одна неувязочка, там тоже заявлено, что сказало МО РФ, но вот не...

c2h5oh76

я уже давно понял, что ты забору больше веришь, чем официальным источникам