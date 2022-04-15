Пенсии и соцвыплаты внепланово проиндексируют в России

Российские власти в ближайшее время власти объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ, пенсий и других социальных платежей, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

«Президент уже принял решение о распространении выплат семьям с детьми в возрасте вплоть до 16 лет, уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, увеличение социальных выплат поддержит покупательную способность наименее обеспеченных слоев населения, заявил помощник президента. Он подчеркнул, что сейчас в магазинах не наблюдается масштабного дефицита.

«Главный ответ на цены — это увеличение предложения: нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке, международная логистика, внутреннее производство», — сказал Орешкин.

Он назвал «двойным шоком» ситуацию, сложившуюся на розничном рынке РФ в конце февраля — начале марта текущего года. «С одной стороны, мы увидели сокращение импортных поставок ряда товаров», — сказал помощник президента. В то же самое время был отмечен рекордный потребительский спрос.

Орешкин отметил, что сегодня по ряду товарных категорий уже наблюдается постепенное возвращение к показателям середины февраля. По его словам, эта тенденция будет усиливаться в дальнейшем за счет восстановления предложения.