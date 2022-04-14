Ивлеева прокомментировала слухи о воссоединении с Элджеем

Блогер Анастасия Ивлеева рассказала об отношениях с рэпером Элджеем после развода, отметив, что слухи об их воссоединении будут появляться в Сети часто.

«Мы в отличных отношениях и, если есть возможность, обязательно видимся и весело проводим время ахахахха юху ху … ну там, вайны смотрим мои! Я об этом», — написала Ивлеева в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Анастасия Ивлеева и Элджей поженились в сентябре 2019 года. Сначала молодые люди скрывали свои отношения, но потом их семейная жизнь стала публичной. После трех лет брака пара распалась.