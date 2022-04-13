Гражданам США разрешили официально выбирать пол «X»

Гражданам США разрешили при подаче заявки на оформление паспорта указывать третий пол под обозначением «X» в соответствующей графе помимо «мужского» и «женского».
Первым гражданином Соединенных Штатов, который получил паспорт с отметкой «X» стал интерсексуал Дана Ззиим, который шесть лет добивался от американских властей возможность оформить документы с указанием на свою «небинарную гендерную принадлежность».
Официальная выдача таких паспортов лоббировалась активистами несколько лет, однако против этого выступали спецслужбы и полиция, которые указывали, что третий пол в документах затруднит ведение баз данных и работу с правонарушителями.
В итоге Госдепартамент встал на сторону общественности, которая требовала введения третьего гендера. На сегодня паспорта с официальным третьим полом кроме США разрешено оформлять также в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Мальте.
ОчаковА он прятался разве? Находился под домашним арестом.
antibacilaИркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".
ОчаковСкоро ему этот аппетит испортят.
GammiPluhДа какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль