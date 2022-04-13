Гражданам США разрешили официально выбирать пол «X»

Гражданам США разрешили при подаче заявки на оформление паспорта указывать третий пол под обозначением «X» в соответствующей графе помимо «мужского» и «женского».

Первым гражданином Соединенных Штатов, который получил паспорт с отметкой «X» стал интерсексуал Дана Ззиим, который шесть лет добивался от американских властей возможность оформить документы с указанием на свою «небинарную гендерную принадлежность».

Официальная выдача таких паспортов лоббировалась активистами несколько лет, однако против этого выступали спецслужбы и полиция, которые указывали, что третий пол в документах затруднит ведение баз данных и работу с правонарушителями.

В итоге Госдепартамент встал на сторону общественности, которая требовала введения третьего гендера. На сегодня паспорта с официальным третьим полом кроме США разрешено оформлять также в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Мальте.