Полина Гагарина выпустила новый сингл «Навсегда»

Певица Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда» о безусловной любви, прервав творческое молчание.

«Бывают времена, когда жизнь словно стоит на паузе. И именно в такие моменты можно вглядеться в жизнь, и заметить в ней и детали, и крупные планы», — написала Гагарина во «ВКонтакте», анонсируя премьеру трека.

Певица рассказала, что песня «Навсегда» о безусловной любви. Она намекнула, что в тексте между строк можно найти много созвучных жизненных историй.

Песня «Навсегда» стала первой музыкальной премьерой певицы с начала военной спецоперации на Украине. Многие артисты поставили творчество на паузу из-за тяжелой политической ситуации в мире.