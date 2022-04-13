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Полина Гагарина выпустила новый сингл «Навсегда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagarinaofficial, vk.com/gagarinaofficial

Певица Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда» о безусловной любви, прервав творческое молчание.

«Бывают времена, когда жизнь словно стоит на паузе. И именно в такие моменты можно вглядеться в жизнь, и заметить в ней и детали, и крупные планы», — написала Гагарина во «ВКонтакте», анонсируя премьеру трека.

Певица рассказала, что песня «Навсегда» о безусловной любви. Она намекнула, что в тексте между строк можно найти много созвучных жизненных историй.

Песня «Навсегда» стала первой музыкальной премьерой певицы с начала военной спецоперации на Украине. Многие артисты поставили творчество на паузу из-за тяжелой политической ситуации в мире.

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