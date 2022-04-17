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Определены самые привлекательные для работы отрасли в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Самыми привлекательными сферами для трудоустройства россияне считают IT и телекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, а также сырьевую промышленность (добыча нефти, газа, угля и полезных ископаемых), говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Сфера IT и телекоммуникаций и отрасль оптовой и розничной торговли наиболее привлекательной для трудоустройства назвали по 32% россиян. Сырьевую промышленности выбрали 27% опрошенных. В пятерку наиболее привлекательных отраслей также вошли энергетика и государственная служба — по 19%

«Конечно, поддержка государством ряда отраслей, направленная на их устойчивое и планомерное развитие в эпоху экономических спадов, помогает сформировать образ стабильности и надежности указанных сфер в глазах россиян трудоспособного возраста», — приводит «Российская газета» мнение исполнительного директора Аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой.

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По ее словам, это отразилось и в результатах исследования НАФИ — ключевые позиции рейтинга заняли поддерживаемые государством отрасли - IT, торговля, добыча энергоресурсов, строительство.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 53 российских регионов.

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