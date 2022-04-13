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Товарооборот России и Китая за два месяца вырос на треть

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Товарооборот России и Китая в январе-марте 2022 года вырос почти на 29%, данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Поставки китайских товаров в Россию за три месяца выросли на 25,9% и составили около 16,44 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг за это время увеличился на 31%, достигнув 21,73 миллиард долларов, приводит ТАСС данные китайской таможни.

Таким образом, положительное сальдо России за три месяца 2022 года составило 5,29 миллирда долларов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 68%. А в годовом исчислении товарооборот между двумя странами вырос на 28,7%, достигнув 38,17 миллиарда долларов.

В 2021 году товарооборот между Россией и Китаем преодолел рекордную отметку в 146,88 миллиарда долларов.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

jeryakob

- подсудимый, вы признаете ,что убили своих мать и отца?-да- ну и кто же вы после этого?-сирота

Очаков

А смысл менять всех хохлов на одного хохла?Лучше поменять всех хохлов на всех...