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Российские владельцы китайской UnionPay столкнулись со сложностями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aranami / Attribution License

Иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и UnionPay. У платежной системы есть способы влияния, но она предпочитает не вмешиваться.

Владельцы UnionPay жалуются на то, что картой невозможно расплатиться заграницей, например в США, также ей невозможно оплатить покупки в интернете, пишет «Коммерсантъ».

Банкиры неофициально прокомментировали, что иностранные онлайн-магазины на фоне конфликта РФ с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

По словам исполнительного директора «Национальной платежной ассоциации» Марии Михайловой, обеспечить прием эквайером всех карт ПС — это обязанность платежной системы. Почему UnionPay не вмешивается в ситуацию, непонятно.

Ажиотажный спрос на UnionPay возник после ухода с рынка Visa и MasterCard. В марте карту выпускали Россельхозбанк, Газпромбанк, Почта Банк, Примсоцбанк, «Санкт-Петербург», «Солидарность» и «Зенит». Стоимость ее выпуска и обслуживания составляет до 10 тысяч рублей в год.

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Экономика #Деньги #Санкции
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