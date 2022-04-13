Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в Хьюстон в США для обучения управлением кораблем Crew Dragon, в экипаж которого она может войти, сказал гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По программе перекрестных полетов Кикина должна полететь к МКС в составе американского экипажа, а астронавт NASA – в составе экипажа российского корабля «Союз МС-22». Предполагаемый срок – летом-осенью 2022 года.

«Анна Кикина улетела в Хьюстон (США) знакомиться с устройством модулей американского сегмента МКС и кораблем Crew Dragon, в экипаж которого она может войти. С нашей стороны мы ничего не рушим и предварительные договоренности держим, хотя продолжаем ожидать решения правительства о реализации программы перекрестных полетов», — цитирует «Российская газета» Рогозина.

По его словам, перекрестные полеты добавляют больше уверенности в безопасности станции: россияне понимают технологию управления американским кораблем, американцы знают технологию управления российским.

Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске. В 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», инженер-гидротехник.

Она была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.