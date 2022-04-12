Путин пообещал Лукашенко новое воинское звание

Президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, заявление прозвучало на пресс-конференции, состоявшейся на космодроме Восточный.

«Было бы неплохо, если б я тоже был полковником», — сказал Лукашенко по итогам переговоров, уточнив, что российский лидер в свое время обещал ему новое воинское звание, но до сих пор не присвоил.

«Если обещал, сделаю», — сказал Путин, отметив при этом, что его белорусский коллега «сам большой начальник» и вряд ли нуждается, чтобы глава другого государства присваивал ему звание.

Путин также напомнил, что сам он генеральских званий не имеет. Свои звания российский президент получил, работая в органах госбезопасности.