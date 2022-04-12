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Россия разработает отечественный аналог платежной системы SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты СПбГУ приступили к разработке отечественного варианта международной платежной системы SWIFT. Программный код и базы данных разработчики предполагают распределять между странами-участницами программы, сообщает пресс-служба вуза.

Российская система позволяет избежать такого риска, как неправомерное отключение банка от финансовых сообщений. Отмечается, что гарантом надежности и безопасности системы станет сама идея распределенных данных.

Подключившие такую систему банки смогут вести более независимую политику, подчеркивают ее создатели. При этом практический запуск системы будет зависеть от количества ее участников — требуется ее международное одобрение.

На сегодня в России уже есть аналог SWIFT, он был разработан по заказу Банка России. Кроме этого, схожие платежные системы имеют банки Индии и Китая. Новый вариант российской системы рассчитан на подключение банков из других стран.

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Система позволяет мгновенно в защищенном режиме обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами. Из-за западных санкций ряд российских банков лишили к ней доступа.

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