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Школьные репетиторы серьезно поднимут цены

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Цена за урок вырастет примерно на 10-20%. На треть собирается поднять цены десятая часть учителей, а 3% репетиторов планирует поднять планку на 50% и более, приводит «Российская газета» данные опроса.

У большинства опрошенных учителей (47%) один урок стоит в пределах 500-1000 рублей. Четверть берет от 1000 до 2000 рублей. Примерно столько же готовы на 500 и меньше рублей в час. Лишь небольшая часть учителей, всего 5%, оценивают свои занятия в 2000 рублей и более.

При этом каждый четвертый отмечает: репетиторство приносит более половины от суммы дохода в целом. Большинство опрошенных педагогов уверены: индивидуальные занятия с репетитором - самый эффективный способ подготовки для школьников.

Пользу дополнительных занятий в школе видит каждый третий учитель. 15% отмечают, что наиболее полезны для учеников образовательные курсы. Абсолютное большинство учителей — 82% — отмечают: их ученикам дополнительная помощь в подготовке просто необходима.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

мне страшно представить потери США в Ираке, Сирии, Ливии... откуда вы такую чушь берете теоретики?

GammiPluh

господи, у вас в одном мариуполе сколько погибших, двое? и те от старости умерли?)))

GammiPluh

у них море народу в пропавших без вести, а это не мертв и не жив, но в статистику не идет