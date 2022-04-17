Школьные репетиторы серьезно поднимут цены

Цена за урок вырастет примерно на 10-20%. На треть собирается поднять цены десятая часть учителей, а 3% репетиторов планирует поднять планку на 50% и более, приводит «Российская газета» данные опроса.

У большинства опрошенных учителей (47%) один урок стоит в пределах 500-1000 рублей. Четверть берет от 1000 до 2000 рублей. Примерно столько же готовы на 500 и меньше рублей в час. Лишь небольшая часть учителей, всего 5%, оценивают свои занятия в 2000 рублей и более.

При этом каждый четвертый отмечает: репетиторство приносит более половины от суммы дохода в целом. Большинство опрошенных педагогов уверены: индивидуальные занятия с репетитором - самый эффективный способ подготовки для школьников.

Пользу дополнительных занятий в школе видит каждый третий учитель. 15% отмечают, что наиболее полезны для учеников образовательные курсы. Абсолютное большинство учителей — 82% — отмечают: их ученикам дополнительная помощь в подготовке просто необходима.