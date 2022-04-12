Режиссер «Игры в кальмара» назвал участников второго сезона

Главный герой и злодей вернутся во втором сезоне «Игры в кальмара», работа над проектом уже идет, сообщил режиссер сериала Хван Дон Хек.

«Конечно же, Ки Хун. И еще я очень надеюсь, что вернется Распорядитель», — ответил Хван Дон Хек на вопрос Deadline, кто появится во втором сезоне проекта.

Сон Ки Хун (игрок №456) в финале сериала не смог примириться с потерей близких. Режиссер заявлял, что герой вернется, чтобы сделать мир лучше. Судя по всему, ему придется противостоять Распределителю, личность которого разоблачили в конце первого сезона.

Ранее также сообщалось, что в проект может вернуться актриса Чон Хо Ен, сыгравшая Кан Се Пек (игрок №067). Она могла бы сыграть роль сестры-близнеца погибшей героини.