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Режиссер «Игры в кальмара» назвал участников второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Главный герой и злодей вернутся во втором сезоне «Игры в кальмара», работа над проектом уже идет, сообщил режиссер сериала Хван Дон Хек.

«Конечно же, Ки Хун. И еще я очень надеюсь, что вернется Распорядитель», — ответил Хван Дон Хек на вопрос Deadline, кто появится во втором сезоне проекта.

Сон Ки Хун (игрок №456) в финале сериала не смог примириться с потерей близких. Режиссер заявлял, что герой вернется, чтобы сделать мир лучше. Судя по всему, ему придется противостоять Распределителю, личность которого разоблачили в конце первого сезона. 

Ранее также сообщалось, что в проект может вернуться актриса Чон Хо Ен, сыгравшая Кан Се Пек (игрок №067). Она могла бы сыграть роль сестры-близнеца погибшей героини.

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