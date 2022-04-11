Кремль завел официальный телеграм-канал, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в канале будут дублироваться информация и сообщения с сайта президента России. Называется канал «Кремль. Новости», первое сообщение на нем размещено 7 апреля. Логотип странички представляет собой герб России в виде двуглавого орла на темно-синем фоне.

Ранее Минцифры предложило госорганам «переехать» в Telegram, а также «ВКонтакте». Такая рекомендация появилась на фоне критики западных соцсетей, ряд российских политиков обвинили их в цензуре.

При этом власти более двух лет блокировали Telegram на территории России — с 16 апреля 2018 года по 18 июня 2020 года, после этого Роскомнадзор снял требование о блокировке.