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Евросоюз внес российские авиакомпании в черный список

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности, сообщается на сайте организации. Решение принято из-за того, что самолеты компаний не соответствуют «международным стандартам безопасности».

Отмечается, что Росавиация разрешила авиакомпаниям эксплуатировать иностранные самолеты без действующего сертификата летной годности, что стало «сознательным нарушением международных стандартов безопасности».

Европейский регулятор подчеркивает, что решение не является санкционной мерой и вынесено исключительно на основе технических регламентов и соображений безопасности, так как перерегистрация самолетов увеличивает риски для пассажиров.

Какие российские авиакомпании находятся в черном списке:

  • «Аэрофлот»
  • «Победа»
  • «Россия»
  • Utair
  • Smartavia
  • Nord Wind
  • NordStar
  • «Уральские авиалинии»
  • «Сибирские авиалинии»
  • «Ижавиа»
  • «Якутия»
  • Авиакомпания «Аврора»
  • «Авиастар-ТУ»
  • «Русджет»
  • «ЮВТ аэро»
  • «Ираэро»
  • Авиакомпания АЛРОСА
  • «Руслайн»
  • «Ямал»
  • Авиакомпания «Икар»
  • «Скол»

Евросоюз 26 февраля на фоне военной операции на Украине запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. В результате почти 800 самолетов было переведено в российский авиационный реестр.

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ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

jeryakob

капусты маленький вилок 200р . кто к этому причастен

ager

с преступниками переговоры не ведут