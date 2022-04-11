Кремль оценил возможность дефолта в России

Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только техническим, рукотворным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это может быть только технический рукотворный дефолт», — так Песков прокомментировал объявление зарубежным рейтинговым агентством S&P «выборочного дефолта» в России.

Песков подчеркнул, что об этом уже говорил министр финансов Антон Силуанов. «Объективных причин для такого дефолта нет», — цитирует «Российская газета» Пескова.

«Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения своих долговых обязательств, но такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию», — заключил он.