Капитан Марвел снимется в финальной части «Форсажа»

Актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел из вселенной Marvel, присоединится к актерскому составу финальной, десятой части «Форсажа», сообщил продюсер и актер Вин Дизель.

«Вы не представляете какой вневременной и удивительной она станет в нашей мифологии. Помимо её красоты, ее интеллекта, у нее есть глубокая душа, которая добавит что-то такое, чего вы, вероятно, не ожидали, но чего всегда хотели. Добро пожаловать в семью, Бри», — цитирует Дизеля издание Deadline.

В десятой части «Форсажа» также снимутся Тайриз Гибсон, Лудакрис, Мишель Родригес, Сон Кан, Джейсон Момоа и Даниэла Мелшиор. Джастин Лин стал режиссером и продюсером проекта вместе с Вином Дизелем.

Дизель ранее говорил о финале истории «Форсажа» в десятой части, поэтому он так стремится собрать всю франшизную семью вместе. Например, он звал в проект Дуэйна Джонсона, но тот отказался. Также сообщалось о возможном возвращении персонажа Брайана О'Коннора.