НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Капитан Марвел снимется в финальной части «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
348 0
Фото: farihajanam / Attribution License

Актриса Бри Ларсон, известная по роли Капитана Марвел из вселенной Marvel, присоединится к актерскому составу финальной, десятой части «Форсажа», сообщил продюсер и актер Вин Дизель.

«Вы не представляете какой вневременной и удивительной она станет в нашей мифологии. Помимо её красоты, ее интеллекта, у нее есть глубокая душа, которая добавит что-то такое, чего вы, вероятно, не ожидали, но чего всегда хотели. Добро пожаловать в семью, Бри», — цитирует Дизеля издание Deadline.

В десятой части «Форсажа» также снимутся Тайриз Гибсон, Лудакрис, Мишель Родригес, Сон Кан, Джейсон Момоа и Даниэла Мелшиор. Джастин Лин стал режиссером и продюсером проекта вместе с Вином Дизелем.

Дизель ранее говорил о финале истории «Форсажа» в десятой части, поэтому он так стремится собрать всю франшизную семью вместе. Например, он звал в проект Дуэйна Джонсона, но тот отказался. Также сообщалось о возможном возвращении персонажа Брайана О'Коннора.

Еще по теме
Способ очистить репутацию нашли для Уилла Смита
Голливудские актеры начали массово завершать карьеру
Мультфильмы возглавили российский кинопрокат
Сериал «Семья» стартует на ТНТ
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Обсуждение (0)
Топ комментариев

ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

karuto

Хочу, но каждый должен хорошо делать то, что он может делать хорошо. От меня на передовой больше вреда,...

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

karuto

Повторяю для просветленых, самых умных, самых красивых. Когда ты считаешь, что с тобой воюют, то ты не...