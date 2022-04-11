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Швеция и Финляндия собрались летом вступить в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: SFJZ13 / CC BY 2.0

Швеция и Финляндия могут вступить в Североатлантический альянс уже летом, пишет газета The Times со ссылкой на источники в НАТО.

Власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, но окончательное решение каждое государство примет самостоятельно, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе, проходившей 6 и 7 апреля.

Ранее стало известно, что Финляндия может принять решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО в мае. 14 апреля финский кабмин обнародует дополнение к докладу по внешней политике и политике безопасности.

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