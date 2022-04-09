«Тотальный диктант» прошел в Новосибирске

Акция «Тотальный диктант» прошла в Новосибирске, в этом году текст диктанта в Новосибирском государственном университете прочитал актер театра «Красный факел» Антон Войналович. НГУ организовал трансляцию мероприятия, придуманного вузом в 2014 году.

Всего в этом году в регионе было открыто 66 площадок для желающих поучаствовать в диктанте, они были рассчитаны на 5 тысяч человек. Так, на площадке центра культуры и отдыха «Победа» диктант прочитал один из лидеров рок-группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.

Автором текста в 2022 году стала российская писательница Марина Степнова. Текст посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. Особенностью текста этого года стало наличие устаревших слов.

«Тотальный диктант» — общественный проект, придуманный новосибирскими активистами в 2014 году. С этого времени акция распространилась на всю Россию. В 2021 году участие в диктанте приняли более 675 тысяч человек из 123 стран.