Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю

Международная команда астрономов обнаружила мощный сигнал, посланный из глубокого космоса галактическим лазером, сообщается на сайте Кертинского университета.

Источник излучения был открыт с помощью телескопа MeerKAT, установленного в Южной Африке. Он квалифицирован как мегамазер — это наиболее крупный тип мазера, мощный природный источник вынужденного излучения.

По оценке ученых, источник излучения находится от Земли на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Объект получил наименование «Нкалакатха», что в переводе с языка местного африканского народа можно перевести как «большой босс».

Обычно мегамазеры образуются в результате мощного столкновения двух галактик. Газ, который они содержат, во время столкновения приобретает чрезвычайную плотность и получает способность испускать в пространство концентрированные лучи света.