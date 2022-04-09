Google заблокировала You-Tube канал Госдумы

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ» в соответствии с правилами площадки «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». У канала было 145 тысяч подписчиков.

«Наши видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами», — сообщается в официальном телеграм-канале «Дума ТВ».

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас негативно прокомментировал это решение. «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», — написал он в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала «нарушением Вашингтоном прав граждан России на информацию». По его словам в телеграм-канале, власти США заставляют американские IT-компании вести информационную войну против России.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — посоветовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.