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Google заблокировала You-Tube канал Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rego / Attribution-ShareAlike License

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ» в соответствии с правилами площадки «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». У канала было 145 тысяч подписчиков.

«Наши видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами», — сообщается в официальном телеграм-канале «Дума ТВ».

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас негативно прокомментировал это решение. «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона», — написал он в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку канала «нарушением Вашингтоном прав граждан России на информацию». По его словам в телеграм-канале, власти США заставляют американские IT-компании вести информационную войну против России.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — посоветовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

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Топ комментариев

GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

ager

я вижу что нужна помощь в русском языке