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Росстат назвал численность населения России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Численность населения России по итогам переписи составила 147 миллионов человек, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Он уточнил, что это предварительные данные.

«Сведения собирались через портал Госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, а в труднодоступных районах даже с помощью бумажных анкет, поэтому сейчас необходимо их перепроверить и вычистить дубли», — отметил Малков.

При этом эксперты ведомства указывают, что предварительные данные будут отличаться от итоговых цифр не более чем на 0,2-0,3% в большую или меньшую сторону. По данным Росстата на 1 января 2022 года, численность населения страны составляла 145,5 миллиона человек.

Ведомство также отметило, что перепись показала существенные расхождения данных с текущей оценкой по целому ряду регионов. Например, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае ежегодный миграционный прирост больше, чем считалось ранее.

Полные итоговые данные о численности населения России по регионам Росстат опубликует в апреле, по стране они будут известны в мае. Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

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