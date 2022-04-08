Участники «Звезд в Африке 2» продолжили конфликтовать после вылета

Блогер и участница шоу «Звезды в Африке 2» Карина Кросс завела двух крыс и назвала их в честь соперниц по проекту Алены Водонаевой и Натальи Рудовой. Знаменитости иронично ответили девушке.

«Все вы знаете, что я была на проекте "Звезды в Африке". И кто-то в память об этом проекте делает себе татуировки. А я решила приобрести в память о проекте двух домашних животных. Назвала одну Водонаева, а вторую — Рудова! Девки классные, но дерутся из-за еды!» — сказала Кросс на видео с крысами, опубликованном в соцсети.

Алена Водонаева ответила блогеру, что, если заведет бульдога, то назовет его Кросс. Рудова оказалась менее сдержанной.

«В номинации "Где тут шмотки можно бросить? Блин, а че, уже домой? " побеждает Карина Кросс! Кариночка, милая, остановись. Столько времени прошло, а ты все никак нас забыть не можешь. На обиженных воду возят», — прокомментировала шутку блогера Рудова.

Рудова, Водонаева и Кросс приехали в Африку в первой десятке звезд. Блогер сразу же попала в номинацию и вылетела с проекта. Рудова продержалась до шестого выпуска «Звезд в Африке», а следом за ней выбыла Алена Водонаева.