Pink Floyd выпустила песню с вокалом украинского солиста «Бумбокс»

Британская группа Pink Floyd выпустила первую с 1994 года песню, с вокалом солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, сообщается на сайте группы.

В создании трека участвовали Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, а также давний басист Pink Floyd Гай Пратт и Нитин Сони, играющие на клавишных. Все они аккомпанируют вокалу Андрея Хлывнюка из украинской группы «Бумбокс».

Песня Pink Floyd называется последней строчкой украинской песни «Червона калина» — «Hey Hey Rise Up» («Эй, эй, вставай и радуйся»).

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Вокал Хлывнюка появился в песне необычным способом. Украинский музыкант спел отрывок из песни «Червона калина» в полной тишине на Софийской площади Киева и выложил в Сеть. Британские музыканты впечатлились музыкой и наложили на нее музыку.

Во время написания музыки для трека участник Pink Floyd Дэвид Гилмор созвонился с Хлывнюком, лежавшим в это время в больнице с осколочным ранением.

«Я сыграл ему немного песни по телефону, и он дал мне свое благословение. Я надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы сделаем что-то вместе лично», — приводятся слова Гилмора на сайте группы.

Песня «Hey Hey Rise Up» недоступна для прослушивания в России. Все вырученные средства с трека идут в Украинскую гуманитарную помощь.