Российским артистам предложили материально помочь беженцам

Общественное движение «Ветераны России» в открытом письме призвали артистов собрать деньги на гуманитарную помощь беженцам.

«Ветераны России» обратились к представителям российского шоу-бизнеса с предложением оказать материальную гуманитарную помощь беженцам, вынужденным переселенцам и гражданам ДНР и ЛНР.

Также общественное движение предложило организовать фронтовые агитбригады, чтобы выступить перед военнослужащими Вооруженных сил России и Народной милиции республик Донбасса, «освобождающих украинскую землю от нацизма».

Обращение направлено шоумену Максиму Галкину, телеведущему Ивану Урганту, блогерам Карине Кросс и Анастасии Ивлеевой, рэперу Моргенштерну, музыкантам Маниже, Светлане Лободе, Егору Криду, Земфире, Валерию Меладзе, Ивану Дорну и другим.