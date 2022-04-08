Эксперты объяснили, почему уходящие западные марки нечем заменить

Окончательный уход западных брендов, приостановивших работу в России, приведет к потере торговыми центрами до 70% выручки. Компании из дружественных стран пока опасаются заходить в страну, а локальным потребуется несколько лет на расширение.

160 международных брендов заморозили работу в России после начала военной операции на Украине. Заметная часть игроков — это fashion-ритейлеры (21%), продавцы автомобилей (13%) и товаров повседневного спроса (10%), приводит «Коммерсантъ» данные Knight Frank.

Если все бренды, объявившие о временной заморозке работы, реально покинут рынок, торговые центры потеряют 30–70% выручки, считает глава департамента ритейла CBRE Марина Малахатько. По ее словам, ритейлеры начали подыскивать замену уходящим игрокам, делая ставку на контрагентов из России и открытых к сотрудничеству зарубежных стран — Индии, Китая, Турции, Южной Кореи.

Но для новых международных брендов пока нет возможности выхода на российский рынок из-за проблем с логистикой, серьезный старт предполагает четкие бизнес-планы на период от трех лет, прокомментировала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. «Сейчас Россия для иностранных сетей — черный ящик, непонятно, что будет через неделю или месяц», — описала ситуацию она.

Что касается российских дизайнеров, то им потребуется два-три года на увеличение объемов производства, оценила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиев.

На самом деле локальные игроки, как, например, 12storeez, Gate31, Cocos, Askent, не всегда интересны управляющим торгцентров, отметил гендиректор Ricci | BlackStone Евгений Кузьмин. Он пояснил, что крупные международные сети занимали под свои магазины от 1 тысячи квадратных метров, но мало кто из российских брендов может позволить себе сопоставимый объем.