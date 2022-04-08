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Сергей Шнуров стал голосом ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Песни Сергея Шнурова станут заставкой проектов ТНТ, телеканал ТНТ заключил контракт с лидером группы «Ленинград», сообщила пресс-служба канала.

«Один из самых известных и народных исполнителей России — теперь новый голос ТНТ. Фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала», — цитирует «Культуромания» пресс-службу ТНТ.

Известно, что Шнуров специально к выходу комедии «Семья» успел записать новую песню. Премьера картины намечена на 11 апреля 2022 года.

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Топ комментариев

olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алекс555

Вот что значит иметь чюжую крышу,а не свою.