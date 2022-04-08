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«Пухляш» стал ведущим тревел-шоу на МУЗ-ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МУЗ-ТВ

Актер Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из Little Big, стал ведущим тревел-шоу «Приехали» на МУЗ-ТВ, сообщила пресс-служба канала.

Красилов отправится в тур по России – от Кавказа до Владивостока. Он покажет привычные города с самой неожиданной стороны, раскроет секреты местных жителей и расскажет, где вкусно поесть, и что привезти из поездки поинтереснее магнитика.

«У нас в России – не где-то далеко, а вот здесь, на ладошке, оказывается, очень много необычных мест – начиная от Байкала, который мы увидели замерзшим и это настоящая сказка, заканчивая различными якутскими шаманами, обрядами», — сказал Красилов.

В первых выпусках шоу Дмитрий Красилов утеплится одеждой с начесом и отправится в край шаманов в Улан-Удэ, увидит таинственный Байкал в Иркутске и огромный ледяной город в Якутске, побывает на величественном Тихоокеанском флоте во Владивостоке и посетит много других городов.

Премьера нового тревел-шоу «Приехали» состоится 23 апреля на канале МУЗ-ТВ.

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