Европарламент потребовал эмбарго на российский газ и нефть

Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал введения дополнительных санкций против России, в частности, полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа.

Введение эмбарго должно сопровождаться разработкой плана мер, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС, отмечается в документе. Пересмотреть их предлагается в случае, если Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европарламент предложил добавить к санкциям отключение всех российских банков от системы SWIFT, запрет на заход в территориальные воды и порты стран ЕС всех судов, имеющих отношение к России, а также запрет автодорожных перевозок с Россией и Белоруссией.

Резолюция требует, чтобы санкции против Белоруссии соответствовали тем, которые были введены против России, с целью исключить лазейки, позволяющие российской стороне использовать помощь Минска для обхода санкций.

В резолюции также содержится призыв исключить Россию из G20, ВТО, ЮНЕСКО и еще ряда международных организаций. При этом резолюция является рекомендательной и вступит в силу только в случае одобрение Евросоюзом.