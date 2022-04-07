Бородина высмеяла разрезание сумок Chanel назло бренду

Телеведущая Ксения Бородина посчитала глупостью разрезание сумок Chanel некоторыми знаменитостями.

Блогеры и звезды шоу-бизнеса, в числе которых Виктория Боня, опубликовали в Сети видео, как разрезают дорогие сумки Chanel. Так они хотели показать, что обойдутся без дорогих, модных брендов.

«Буду ли резать сумку? У меня нет стадного чувства. Я не из этой песочницы. Еще большего идиотизма, чем резать сумку, за которую ты уже заплатила… Ага! Это как — назло мамке отморожу уши. Им пофигу, что с тобой происходит», — написала Бородина в своих соцсетях.

Из-за военной спецоперации на Украине большинство люксовых брендов перестали продаваться в России. Кроме Chanel, это Gucci, Balenciaga, Dior и другие.